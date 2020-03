SPD setzt auf Plakate

Mit Handzetteln und Plakaten in der ganzen Stadt sollen Hilfsbedürftige während der Corona-Krise noch besser erreicht werden, so die SPD Mannheim in einer Mitteilung. Durch die Hilfsaktion „#Mannheim solidarisch“ wolle man Menschen der Risikogruppe, die Unterstützung beim Einkaufen oder anderen alltäglichen Aufgaben benötigen, mit Helfern zusammenbringen. „Über 200 Helfer haben sich schon registriert. Täglich kommen etwa 20 Personen dazu“, sagt SPD-Fraktionsvorsitzender Ralf Eisenhauer. Damit besonders die älteren Menschen auf die Aktion aufmerksam werden, soll nun eine länger geplante Plakatierung abgeändert werden und auf die Nachbarschaftshilfe verweisen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.03.2020