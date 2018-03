SPD-Spitze wirbt um Ja ihrer Basis

Anzeige

Mainz/Mannheim.Die designierte SPD-Vorsitzende Andrea Nahles will auf Bedenken vieler Genossen eingehen, in einer erneuten Koalition mit der Union könne ihrer Partei die Erkennbarkeit verloren gehen. Diese Sorge sei ein wichtiges Anliegen, sagte Nahles gestern in Mainz.

Nach den ersten Basiskonferenzen zeigte sich die SPD-Spitze optimistisch, grünes Licht von der Basis zu bekommen. Auch sozialdemokratische Kommunalpolitiker, darunter der Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz, warben um eine Annahme des Koalitionsvertrags.

In Mannheim gibt es unterdessen Streit um einen Besuch des Juso-Bundesvorsitzenden und Groko-Gegners Kevin Kühnert am Freitag: Am selben Tag kommt SPD-Landeschefin Leni Breymayer zu einer Kreismitgliederversammlung. dpa/aph