SPD wehrt sich gegen Sarrazin

Berlin.Der frühere Berliner Finanzsenator Thilo Sarrazin, der mit islamkritischen Thesen immer wieder für Wirbel sorgt, könnte nun doch aus der SPD fliegen. Das Parteigericht des Berliner SPD-Kreisverbands Charlottenburg-Wilmersdorf, in dem der 74-Jährige Mitglied ist, plädiert für einen Ausschluss Sarrazins und folgt damit einem Antrag der Parteispitze.

Allerdings ist die Entscheidung in erster Instanz nicht rechtskräftig. Sarrazins Anwalt kündigte am Donnerstag an, sein Mandant werde Berufung einlegen und notfalls durch alle Instanzen bis zum Bundesverfassungsgericht gehen. Das könnte Jahre dauern – Sarrazin bleibt also vorerst SPD-Mitglied.

Dennoch sieht die SPD-Spitze, die in den Jahren 2010 und 2011 schon zweimal vergeblich den Ausschluss Sarrazins betrieb, einen Erfolg. „Wir sehen uns in unserer klaren Haltung bestätigt: Sarrazin hat der Partei Schaden zugefügt“, sagte Generalsekretär Lars Klingbeil. Sarrazin weist den Vorwurf des Rassismus seit Langem zurück. Er war von 2002 bis 2009 Finanzsenator in Berlin, von 2009 bis Herbst 2010 Vorstandsmitglied der Bundesbank. dpa

