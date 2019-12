Spektakel seit 40 Jahren

Bensheim.Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist es wieder soweit: Der SV Schwanheim ist Ausrichter der Bensheimer Hallenfußball-Stadtmeisterschaften, die vom 26. bis 30. Dezember in der Halle der Geschwister-Scholl-Schule stattfinden und die in diesem Jahr Jubiläum feiern. 1979 wurde in Bensheim erstmals auf dem Hallenparkett Fußball gespielt. Die Idee hatte der FC 07, der auch das Endspiel 3:1 nach Verlängerung gegen den FC Italia gewann.

Zu den Männern der ersten Stunde gehört Josef Krick, der im Finale zweimal traf. Er war auf dem Feld ein Leistungsträger der Nullsiebener und trug auch in der Halle zu zahlreichen Titelgewinnen des Tradidionsvereins bei. Der 58-Jährige erinnert sich im Gespräch mit unserer Zeitung an einige Weggefährten, zu denen natürlich auch sein drei Jahre jüngerer Bruder Jürgen gehört. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 21.12.2019