Sperrung als Versuch

Autoverkehr in den Mannheimer Quadraten. Thomas Tröster

Mannheim.Die Quadratestadt will ab Ostern 2021 den Durchgangsverkehr aus der City verbannen – und setzt dabei zunächst versuchsweise auf die Unterbrechung und Umleitung von Autos in der Kunststraße und in der Fressgasse. Das Experiment, bei dem rund ums Stadthaus N 1 zudem Parkplätze wegfallen und so mehr Platz für Fußgänger geschaffen werden soll, soll bis zu einem Jahr dauern.

Die Ratsfraktionen signalisierten bereits ihre Zustimmung: An Ostern 2021 soll die Sperrung des Durchgangsverkehrs beginnen. Abgestimmt wird am Donnerstag, 15. Oktober, im Ausschuss für Umwelt und Technik des Mannheimer Gemeinderats. Bis zu 2000 Fahrzeuge könnten durch die Umleitung aus den Quadraten heraus auf den Ring umgeleitet werden.

Die Parteien hatten seit Jahren verschiedene Vorschläge zur Verkehrsberuhigung gemacht. Mit einer komplett autofreien Innenstadt bis 2030 legten die Grünen das am weitesten gehende Konzept vor. Die CDU zog im vergangenen Jahr unter dem Schlagwort „Neue Innenstadt“ mit konkreten Vorschlägen zur Vergrößerung der Fußgängerzone und Umleitung des Verkehrs nach. lang

