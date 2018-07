Sperrung der B 47 sorgt für großen Ärger

Anzeige

Bergstraße.Auf den Landstraßen zwischen Auerbach und Beedenkirchen herrscht seit Anfang der Sommerferien Ausnahmezustand: Wegen der Sperrung der B 47 in Elmshausen muss die Strecke als Ausweichroute für Autofahrer herhalten, die zwischen dem Odenwald und der Bergstraße unterwegs sind.

Auf den engen Straßen bilden sich besonders an den Wochenenden häufig Schlangen, meist hinter parkenden Autos in den Orten auf der Strecke, hinter landwirtschaftlichen Fahrzeugen oder Radfahrern.

Wie die Polizei Südhessen mitteilt, resultiert die Verkehrsbelastung aber nicht in einer steigenden Zahl an Vorfällen. Die Polizei sei zwar verstärkt in der Gegend unterwegs. Ihr Augenmerk liege aber vor allem auf Autofahrern, die über die Feldwege ausweichen wollen.