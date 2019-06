Sperrung gefordert

Manche Autofahrer rasen lärmend über die Kunststraße. © tröster

Mannheim.Nach dem jüngsten Unfall am Wasserturm, verursacht von Auto-Protzern, verlangen die Grünen eine abendliche Sperrung der Mannheimer Kunststraße. Damit will Stadtrat Gerhard Fontagnier (Grüne) das Problem mit lärmenden Autos in der Innenstadt lösen. Die Sperrung soll Sicherheit und Ruhe gewährleisten. Mit seinem Vorschlag ist er nicht allein: CDU und SPD halten die Sperrung für sinnvoll – solange das nicht zulasten des Handels geht. Linke-Politiker Thomas Trüper reicht das nicht. Er fordert ein umfassendes Verkehrskonzept: „Man kann nicht einfach dichtmachen, ohne auch andere Maßnahmen einzuleiten.“ Auch die Verkehrspolizei will härter gegen Raser vorgehen. Autofahrer sollen künftig verstärkt von der Führerscheinstelle auf ihre Fahreignung geprüft und wenn nötig als ungeeignete Verkehrsteilnehmer vermerkt werden. lia

