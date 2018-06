Anzeige

Mannheim.Sie kam vor 18 Jahren aus Südkorea nach Deutschland, er wohnt schon immer in Mannheim – heute schauen sie als Ehepaar gemeinsam Fußball. Wenn der Ball zwischen Südkorea und Deutschland bei der Fußball-WM ab 16 Uhr rollt, dann treffen auch zwei Sport-Kulturen aufeinander. In dem asiatischen Land sind Baseball und Golf Volkssport Nummer eins, hierzulande ist es Fußball. Min Lee und Ralph Lee verfolgen das letzte Gruppenspiel der Teams quasi als Spiel ohne Grenzen mit den beiden Söhnen und der Nichte in ihrer Wohnung in der Schwetzingerstadt. „Wir sind Fans von Toni Kroos“, sagt die Südkoreanerin. Das übliche Public Viewing in Mannheim beginnt um 16 Uhr u. a. im Alten Eisstadion. ham (Bild: Keiper)