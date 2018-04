Spiel und Spaß für die ganze Familie

Anzeige

Bergstraße.Die erste Bergsträßer Familienwoche ging am Samstag mit einem großen Familientag im Kurmainzer Amtshof in Heppenheim zu Ende. Dabei präsentierten sich zahlreiche Vereine und Institutionen. Für die Kinder gab es – wie hier bei der Spielerei Bergstraße – zahlreiche Mitmachangebote, für Eltern Möglichkeiten, sich zu den verschiedensten Themen zu informieren. Auf der Bühne gab es ein mehrstündiges Showprogramm mit Musik, Tanz und einem Clown. Nach der erfolgreichen Premiere in der Kreisstadt sind die Organisatoren zuversichtlich, dass dem Auftakt in den kommenden Jahren noch viele Wiederholungen folgen werden. red/BILD: Funck