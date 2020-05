Spielplätze machen den Anfang

Berlin/Mannheim.Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Mannheim hat einem Eilantrag gegen die Beschränkung der Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter im Einzelhandel teilweise stattgegeben. Diese Begrenzung bleibt aber dennoch vorläufig bis zum 3. Mai in Kraft.

Diese Beschränkung sei gleichheitswidrig, da der Handel mit Kraftfahrzeugen und Fahrrädern sowie der Buchhandel – für die keine Verkaufsflächenbegrenzungen gelten – ohne sachlichen Grund privilegiert werde, heißt es zur Begründung.

Die Landesregierung in Stuttgart hat angekündigt, ab dem 4. Mai im Einzelhandel einen Verkauf auch auf mehr als 800 Quadratmeter Fläche zuzulassen. Manfred Schnabel, Präsident der IHK Rhein-Neckar, begrüßt dies: „Wir sind sehr erleichtert. Die Entscheidung des Landes ist eine sachgerechte Reaktion auf den VGH Baden-Württemberg“.

Kitas und Schulen müssen warten

Nach einem Beschluss von Kanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten der Länder sollen weitere coronabedingte Beschränkungen zurückgenommen werden. So sollen Spielplätze wieder benutzt werden dürfen sowie Museen und Zoos aufmachen – alles unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln. In Mecklenburg-Vorpommern dürfen Kinder bereits seit Freitag wieder auf die Spielplätze, in Rheinland-Pfalz ab Sonntag. In Berlin sind sie bereits fast überall wieder geöffnet. Der Deutsche Städtetag begrüßte die von Bund und Ländern beschlossene Öffnung von Spielplätzen.

Auch Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten, Zoos und botanische Gärten sollen wieder aufmachen können. Es soll auch wieder gemeinschaftliche Gottesdienste geben. Vertagt wurde dagegen eine Entscheidung darüber, wie es an Kitas und Schulen weitergehen soll. Auch Restaurants und Hotels bleiben weiter zu. In Mannheim wird das Technoseum Besuchern wieder ab dem 11. Mai offenstehen, die Kunsthalle Mannheim ab 8. Mai.

Länder machen Unterschiede

Die Hessische Staatskanzlei teilte am Freitag mit, dass dort von kommender Woche an auch Friseure, Kosmetik-, Nagel- und Tattoostudios sowie Massagepraxen wieder öffnen dürfen. Anbieter müssen für die gesamte Dauer des Kundenkontaktes eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Auch Fahrschulen dürfen wieder öffnen, jedoch nur für Berufskraftfahrer. Kliniken und ambulante Praxen können wieder medizinische Eingriffe und Operationen vornehmen, die bislang untersagt waren, wenn sie nicht zwingend notwendig waren.

In Rheinland-Pfalz hat das Gesundheitsministerium die fünfte Verordnung seit Beginn der Krise erlassen. Weiter geschlossen sind Restaurants, Cafés, Theater, Kinos, Sportanlagen, Schwimmbäder, Kosmetiksalons und Fahrschulen. Diese Verordnung tritt am Sonntag in Kraft und gilt bis 17. Mai. dpa/malo

