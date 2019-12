Spielzeit ist prima angelaufen

Schwetzingen. Die neuen Inszenierungen der aktuellen Spielzeit im Theater am Puls in Schwetzingen kommen prima an: Die bisherigen Vorstellungen von dem Stück „Steppenwolf“ nach Hermann Hesse sowie „Tom Sawyer“ sind seit Saisonstart im Oktober ausverkauft gewesen. Das freut Intendant Joerg Steve Mohr, der in einem Zwischenbilanzgespräch ein positives Fazit zieht. Gleichzeitig macht er Appetit auf Kommendes: Im Januar startet von und mit Samiya Bilgin ein neues Format für Kinder im Grundschulalter: „Märchen für große Kleine“. Und bis zum April gibt es noch zwei Premieren: im Februar eine Adaption des Romans „Oskar und die Dame in Rosa“ von Eric-Emmanuel Schmitt und im April die Satire „Fettes Schwein“. kaba

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 30.12.2019