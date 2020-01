Spinelli: Lob für Helfer

Mannheim.Politik und Verwaltung bedanken sich bei den ehrenamtlichen Helfern, die sich in der Mannheimer Flüchtlingsunterkunft auf dem Spinelli-Gelände engagiert haben. Die letzten Bewohner waren kürzlich in andere Quartiere im Land verlegt worden. Ende März will der Bund das Gelände an die Stadt übergeben – dort soll 2023 die Bundesgartenschau veranstaltet werden.

Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) lobte „das außerordentliche Engagement“ der vielen Ehrenamtlichen. Hier habe sich „die positive Stärke der Zivilgesellschaft durch praktische Hilfe gezeigt“. Das Feudenheimer Flüchtlingsforum mit seinen zeitweise bis zu 150 Mitstreitern hatte in der 2015 eröffneten Unterkunft von Beginn an für Sprachkurse und Freizeitangebote gesorgt. Dafür bedankte sich – als Betreiberin der Unterkunft – auch die Karlsruher Regierungspräsidentin Sylvia Felder. Die Ehrenamtlichen „konnten mit ihren vielfältigen Angeboten wesentlich dazu beitragen, den Flüchtlingen das Ankommen zu erleichtern“. imo

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 28.01.2020