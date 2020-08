Spontane Fahrrad-Tour oder Versammlung?

Mannheim.Kritik an der Polizeiabsicherung der „Critical Mass“ am vergangenen Freitag in der Mannheimer Innenstadt üben Teilnehmer der spontanen Fahrrad-Ausfahrt im Pulk. Die Rundfahrt sei durch den Einsatz von Motorrad-Beamten „unsicherer“ gewesen als bei Ausfahrten ohne Polizeibegleitung, schreibt Robert Hofmann vom Kreisvorstand der Mannheimer Grünen auf seiner Facebook-Seite.

Nach Corona-bedingter Zwangspause sei es im Juli und August jeweils zu Diskussionen mit Polizisten gekommen, die in der Fahrrad-Ausfahrt eine genehmigungspflichtige Versammlung gesehen hätten. Zuvor habe die „Critical Mass“ jahrelang weitgehend unbehelligt in Mannheim stattgefunden, meint der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Gerhard Fontagnier.

Anfragen dieser Redaktion nach den Vorgängen am Freitag bei Polizei und Stadtverwaltung blieben am Montag unbeantwortet. Für derartige Rad-Aktionen gibt es in deutschen Städten keine einheitlichen Regelungen. lang

