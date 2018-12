Sport, Show und Artistik

Im Cyr wheel ist Clara Florentine Raffenberg ein Star. © Neu

Bensheim.2000 Zuschauer in der Bensheimer Weststadthalle waren begeistert – wieder einmal. Die 15. Auflage der Show „Gymmotion“ bot vor restlos ausverkauftem Haus sportliche Höchstleistungen und artistische Kunststücke in Vollendung. Ein Heimspiel hatte die Tanzsportgruppe Synergie der SSG Bensheim.

Turner und Sportler flogen an sechs Meter hohen Schaukelringen durch die Halle, zeigten atemberaubende Übungen am Reck und katapultierten sich mit Schrauben und Salti vom Trampolin in die Höhe. Anmut und Eleganz zeigten die Deutsche Meisterin in Rhythmischer Sportgymnastik, Schlangenfrau Anastasija und die Athletin im Cyr wheel, ähnlich dem Rhönrad. Tosender Beifall für alle Sportler von einem hochzufriedenen Publikum. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 05.12.2018