Sportler erwägen, vor Gericht zu gehen

Lorsch.Seit 15 Jahren wartet die Tvgg auf den Bau einer Mehrfeldhalle. Der Vorstand des mit 2000 Mitgliedern größten Lorscher Vereins erinnerte jetzt erneut an die Vertragserfüllung durch die Stadt. Inzwischen sieht er sich mit seiner Geduld am Ende. Ein Anwalt ist eingeschaltet. Überlegt werde, ob ein Gericht entscheiden soll, was die Stadt zu tun habe, so die Sportler. Umso mehr, als der Verein sogar Entgegenkommen zeige und nur noch eine Zweifeldhalle fordere.

Bürgermeister Schönung verweist auf die Schritte, die man zuletzt schon vorangekommen sei. Fördermöglichkeiten werden geprüft, Planungskosten sind eingestellt, weitere Gesprächstermine bereits vereinbart. sch

