Sportliche Vorsätze direkt umgesetzt

Zwingenberg.„Mehr Sport treiben“ dürfte wohl einer der meistgenannten Vorsätze für das neue Jahr sein. Im Zwingenberger Stadtteil Rodau haben gut zwei Dutzend Männer und Frauen ihre sportlichen Ziele direkt am Neujahrstag in Angriff genommen. Personal Trainer Siggi Spaleck hatte zu einem Anti-Kater-Work-out auf den Fitness-Parcours „Speck-weg-Eck“ eingeladen. Unter freiem Himmel brachten die Teilnehmer ihren Kreislauf in Schwung. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 03.01.2019