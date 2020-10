Hüttenfeld.Fritz Walter wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden. Zu Ehren des Kapitäns der ersten deutschen Weltmeister-Elf findet sich am heutigen Samstag eine Delegation aus Fußballfreunden und Kommunalpolitikern am Fritz-Walter-Weg in Hüttenfeld ein. Der „Südhessen Morgen“ hat mit dem ehemaligen Fußballtrainer Klaus Schlappner (Bild) gesprochen, der aus seinen Erinnerungen manchen Schatz ausgräbt und seinen ehemaligen Freund nachträglich würdigt. Fritz Walter sei „einer von uns“ gewesen, so Schlappner. Er diene bis heute als sportliches Vorbild. red (Bild: C. Palmieri)

