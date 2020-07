Sportplatz hat drei Zonen

Bergstraße.Ab Samstag sind in Hessen nach den weiteren Lockerungen der Corona-Maßnahmen wieder Amateur-Fußballspiele erlaubt. Der Hessische Fußball-Verband hat dazu für die Vereine ein Hygienekonzept erstellt und bietet Online-Schulungen an. Ein Kernpunkt des Programms „zurück ins Spiel“ ist die Einteilung des Sportgeländes in drei klar abgegrenzte sogenannte „Zonen“ für Spieler, Zuschauer und den Kabinenbereich. Gibt es auf dem Platz eine zusätzliche Gastronomie, so gelten dort die üblichen Regeln.

Für das Wochenende haben die Vereine erst wenige Freundschaftsspiele vereinbart, u.a. Olympia Lorsch gegen FC 07 Bensheim sowie TSV Auerbach II gegen VfR Fehlheim II (beide Sonntag, 15 Uhr). Im August sollen Pokalspiele stattfinden, ehe für September der Start in die Punktrunde geplant ist. kr/red

