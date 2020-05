Sprach-Haus wird konkret

Mannheim.Es ist schon seit Jahren im Gespräch, jetzt werden Pläne des Leibniz-Instituts für Deutsche Sprache (IDS) für den Neubau eines Forums Deutsche Sprache konkret. Die Stadt vergibt für das Projekt ein Grundstück am Alten Meßplatz im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt in Erbpacht und verzichtet auf den Erbbauzins. Bund und Land beteiligen sich an den Betriebskosten, die Baukosten trägt eine namhafte Stiftung aus der Region, die noch nicht genannt werden möchte. Das Konzept sieht vor, Forschungsergebnisse des IDS mit Ausstellungen und Veranstaltungen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Für die Stadt Mannheim begrüßte Bildungsbürgermeister Dirk Grunert das Forum-Projekt als „hochwertige Einrichtung für den gesamten deutschsprachigen Bereich“, das auch den Stadtteil aufwerte. In der Neckarstadt hatten Bürger 20 Jahre lang für eine derartige Einrichtung geworben. Ein Architektenwettbewerb, den Stadt und Stiftung gemeinsam ausloben, soll städtebauliche Qualitäten sichern. aph

