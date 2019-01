Spree wieder im Fluss

Berlin.Die Spree in Berlin ist bisher wegen der monatelangen Dürre im vergangenen Jahr zeitweise auf der Stelle oder sogar rückwärts gedümpelt. Nach dem Regen der vergangenen Wochen hat sich die Lage etwas entspannt. „Die Spree fließt jetzt definitiv wieder vorwärts“, sagte Experte Derk Ehlert von der Senatsverwaltung für Umwelt gestern. Insbesondere in den vergangenen zwei Wochen habe es genug Niederschläge gegeben – der Wasserstand werde aber auch in diesem Frühjahr Thema bleiben, sagte Ehlert. dpa (BILD: dpa)

