Sprinter Ackermann in Einhausen vorn

Einhausen.Seine Leistungsexplosion in dieser Saison und seine Sprinterqualitäten unterstrich der Pfälzer Radprofi Pascal Ackermann bei den deutschen Straßenmeisterschaften in Einhausen. Der 24-Jährige durfte sich erstmals das Meistertrikot überstreifen, das er aber nun nicht bei der am kommenden Samstag beginnenden Tour de France präsentieren kann. Ackermann wurde von seinem Team nicht nominiert; die großen Rundfahrten stehen für ihn wohl erst ab dem nächsten Jahr auf dem Programm.

Zwar reichte es für den Frankfurter John Degenkolb (rechts) abermals nicht zu seinem ersten nationalen Titel, doch auch mit dem Erreichen von Platz zwei tankte er Selbstvertrauen für die anstehende Tour. hs/Bild: Pfliegensdörfer