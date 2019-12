SSV rutscht aus und erhöht Spannung

Bergstraße.Der Aufstiegskampf in der Fußball-A-Liga gewinnt immer mehr an Spannung, nachdem sich Tabellenführer SSV Reichenbach gestern einen 1:3-Heimausrutscher gegen den TSV Aschbach (5.) leistete. Der TSV Reichenbach (2.) löste indes seine Heimaufgabe gegen Anatolia Birkenau (3:0). Und selbst der SV Winterkasten (7.) mischt mit zwei Spielen in Rückstand noch kräftig mit; der SVW gewann beim Schlusslicht VfB Lampertheim mit 5:0.

Und auch in der Kreisliga B ist die Spitzengruppe enger zusammengerückt, da der TSV Hambach (1.) seinen Vorsprung mit dem 1:2 im Topspiel gegen den SC Rodau (3.) endgültig verspielte. hs

