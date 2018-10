Staat mit kleinerem Steuerplus

Berlin.Angesichts von weltweit zunehmenden Krisensignalen steigen die Staatseinnahmen nicht mehr so stark wie zuletzt. Bund, Länder und Kommunen können bis zum Jahr 2022 aber noch mit 6,7 Milliarden Euro mehr an Steuereinnahmen rechnen, als bei der letzten Steuerschätzung im Mai vorhergesagt. Damals wurde von den Steuerschätzern ein Plus von 63,3 Milliarden Euro bis 2022 berechnet.

„Wir müssen uns auf eine Normalisierung der Einnahmen einrichten“, sagte Finanzminister Olaf Scholz (SPD) bei der Vorstellung der Zahlen des Arbeitskreises Steuerschätzung gestern.

Derweil ist die Lage der Wirtschaft in der Region nach wie vor gut. Das geht aus der Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar hervor. Demnach schätzen die Industriebetriebe des IHK-Bezirks ihre Situation so gut ein wie seit Jahren nicht. Allerdings gehen im Handel und bei den Dienstleistungen die Erwartungen zurück. dpa/mig

