Staat rettete viele Betriebe

Mannheim.Die Angst der Wirtschaft vor einer zweiten Corona-Welle ist sehr groß. Mehr als 80 Prozent der deutschen Unternehmen rechnen damit – und zwar noch in diesem Jahr. Dies ist das Ergebnis einer umfassenden Studie der Universität Mannheim. Mehr als die Hälfte der befragten Firmen hätte demnach ohne die staatlichen Hilfen die ersten Monate der Pandemie nicht überlebt. Nach Angaben von Mitautor Jannis Bischof haben zwei Drittel der Unternehmen diese auch genutzt. Die Hälfte der Befragten glaubt, dass jedes zweite von der Krise besonders betroffene Unternehmen bis zum Jahresende aufgeben muss. Der Lehrstuhlinhaber für Betriebswirtschaftslehre geht deshalb davon aus, dass die Zahl der Insolvenzen steigen wird. Sollte es tatsächlich zu einer zweiten Welle kommen, erwartet Bischof, dass der Staat zusätzliche Mittel in die Wirtschaft pumpen wird. was

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.08.2020