Staatsanwalt fordert Höchststrafe

Mannheim.Im Prozess um den Tod einer 33-jährigen Mannheimerin hat der Staatsanwalt eine lebenslange Freiheitsstrafe gefordert. Zudem forderte er die Kammer des Mannheimer Landgerichts auf, die besondere Schwere der Schuld festzustellen. Die Verteidiger gehen bei der Tat von Totschlag aus. Sie gaben in ihren Plädoyers kein konkretes Strafmaß an, sondern stellten die Höhe der Strafe ins Ermessen des Gerichts.

Oliver M. (34) muss sich seit Mitte Mai wegen Mord verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, seine Ex-Freundin vor deren Wohnung abgepasst zu haben, um sie zu töten. Er habe sie zunächst mit dem Hammer niedergeschlagen und dann erstochen, heißt es in der Anklage. Oliver M. hatte am letzten Prozesstag eingeräumt, die Frau getötet zu haben. Allerdings sei die Tat nicht geplant gewesen. Vielmehr habe er sich gewehrt, nachdem seine Ex ihn mit dem Messer angriff. Das Urteil soll am Mittwoch, 15. Juli, um 11.30 Uhr verkündet werden. abo

