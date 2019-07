Staatschefs ringen um EU-Spitzenposten

Brüssel/Mannheim.Die Suche nach dem künftigen EU-Spitzenpersonal geht in die Verlängerung. Bei ihrem Sondergipfel in Brüssel kamen die EU-Staats- und Regierungschefs am Montag nach gut 20-stündigen Beratungen zu keinem Ergebnis. Einen neuen Anlauf planen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihre Kollegen nun an diesem Dienstag, wie ein Sprecher von Ratspräsident Donald Tusk mitteilte. Merkel gab sich optimistisch, dass es dann mit einer Einigung klappen könne. Ähnlich äußerte sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron.

Die Staats- und Regierungschefs hatten nachts über die Führung der Europäischen Union verhandelt. Zuletzt hatte es nach einer Annäherung ausgesehen. Der niederländische Sozialdemokrat Frans Timmermans wurde als Favorit für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten gehandelt. CSU-Vize Manfred Weber könnte demnach EU-Parlamentspräsident werden.

Einigungen immer schwieriger

Doch gab es offenbar Schwierigkeiten, alle Spitzenämter im Einvernehmen zu besetzen. „Wir haben ausführlich diskutiert, das kann man, glaube ich, nicht bestreiten“, sagte Merkel. „Dass es so lange dauert (...), das wusste ich auch noch nicht. Es ist so, dass wir viele Enden zusammenbringen müssen.“

Es seien viele Konstellationen und Namen durchdekliniert worden, hieß es aus Diplomatenkreisen. Vorrangig ging es um die Nachfolge von Kommissionschef Jean-Claude Juncker, aber auch um die Posten des EU-Ratspräsidenten, des Parlamentspräsidenten sowie der EU-Außenbeauftragten.

Einigungen auf europäischer Ebene würden immer schwieriger – „allein schon durch die größere Anzahl von mittlerweile 28 Mitgliedsstaaten“, sagte der Mannheimer Politikwissenschaftler Thomas König im Gespräch mit dieser Zeitung. Ein Ausweg könne sein, „ein Parteiensystem für ganz Europa zu entwickeln“. mad/dpa

