Stadion-Umbau: Waldhof will auswärts starten

Mannheim.Der SV Waldhof Mannheim hat beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) beantragt, in der 3. Liga mit einem Auswärtsspiel zu beginnen. Damit will der Verein einen zeitlichen Puffer haben, falls die neue Rasenfläche im Carl-Benz-Stadion nicht rechtzeitig fertig wird. Das Bild zeigt den Stand der Bauarbeiten am Freitag. Nach ersten Reaktionen vom DFB sei er optimistisch, dass der Antrag bewilligt werde, sagte Geschäftsführer Markus Kompp. Laut Uwe Kaliske, Leiter des städtischen Fachbereichs Sport und Freizeit, soll der Rasen zwar bis 14. Juli – eine Woche vor Saisonauftakt – fertig sein. Allerdings müsse dafür das Wetter mitspielen. sma (Bild: Keiper)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 01.06.2019