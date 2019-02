Stadt baut neuen Bahnhofsvorplatz Süd

Eine der Baustellen im Mannheimer Glückstein-Quartier. © Tröster

Mannheim.Rund zehn Millionen Euro will die Stadt Mannheim in einen neuen Bahnhofsvorplatz Süd mit Zugangsgebäude investieren. Geplant ist, bis 2021 in dem Gebäude neben dem Zugang zur Gleis-Unterführung ein Fahrradparkhaus mit knapp 600 Stellplätzen einzurichten.

Bis 2026 ist zudem ein Anschluss an eine neue Stadtbahnlinie vorgesehen. Der Platz im Stadtteil Lindenhof ist Teil des Neubaugebiets Glückstein-Quartier. Hier werden seit 1999 Hotels, Büros, Einzelhandelsflächen und Wohnungen errichtet.

In dem 1999 als Mannheim 21 begonnenen Entwicklungsprojekt auf früherem Bahn- und Industriegelände entstehen bis zu 4600 Arbeitsplätze und Wohnraum für 1500 Einwohner. Bis auf zwei hat die Stadt die Baufelder inzwischen verkauft. lang

