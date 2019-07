Stadt bei weiteren Hilfen zurückhaltend

Mannheim.Nach der Insolvenz des Markthauses zeigt sich die Stadt zurückhaltend, was zusätzliche finanzielle Mittel angeht. „Die Stadt ist gerne bereit, eine Initiative zur Rettung des Unternehmens zu unterstützen“, sagte Sozialbürgermeister Michael Grötsch auf Nachfrage dieser Zeitung. Zusätzliche Gelder aus dem Haushalt stünden derzeit allerdings nicht zur Verfügung, so Grötsch weiter. Bisher unterstützen Stadt und Jobcenter Mannheim das Sozialkaufhaus mit 35 000 Euro jährlich.

Markthaus-Geschäftsführerin Sabine Neuber hatte Anfang Juli einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Mannheim gestellt. Das Markthaus hat etwas mehr als 100 Mitarbeiter. Viele von ihnen zeigten sich am Montag verunsichert, wie es nun weitergehen soll. Das Markthaus betreibt zwei Second-Hand-Kaufhäuser in Mannheim und mehrere Lebensmittelläden in der Region. Zudem bietet es Haushaltsauflösungen und Transporte an. tge

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.07.2019