Stadt erwägt Pause auf der Baustelle

Langer Stau vor der Konrad-Adenauer-Brücke am Samstag. © Keiper

Mannheim.Die Stadt Mannheim will ein erneutes Verkehrschaos wie am vergangenen Wochenende unbedingt verhindern und arbeitet deshalb seit Montag an Lösungsansätzen. Einer davon könnte das Unterbrechen der Bauarbeiten und damit die teilweise Freigabe der Kurt-Schumacher-Brücke an den noch geplanten zwei Samstagen (26. Oktober und 16. November) sein. „So etwas wie am Wochenende wollen wir nicht ein zweites Mal erleben“, sagte Anja Ehrenpreis, Baustellenmanagerin der Stadt, dieser Zeitung. „Wir haben mit Behinderungen gerechnet, aber nicht in diesem Ausmaß.“ Am Montag habe es eine Krisensitzung im Rathaus gegeben.

Die Sperrung der Brücke in Fahrtrichtung Pfalz am Wochenende sowie vom 25. bis 27. Oktober und vom 15. bis 17. November ist wegen Sanierungsarbeiten auf Mannheimer Seite notwendig. Die Schumacher-Brücke ist nach der Sperrung der Hochstraße Süd derzeit die einzige durchgängige Route in die Pfalz. stp

