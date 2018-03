Stadt forciert langfristige Überwachung

Anzeige

Mannheim.Mannheim bereitet sich auf ein deutschlandweites Pilotprojekt vor. 71 Kameras und ein computergestütztes Auswertungsprogramm sollen Teile der Innenstadt sicherer machen. Stadtverwaltung und Polizei streben einen langfristigen Einsatz des eine Million Euro teuren Überwachungssystems an. Es soll auch dann noch filmen, wenn die Kriminalitätszahlen wieder sinken. Das aber sieht das Gesetz aktuell nicht vor.

Das Besondere an dem Projekt ist ein Auswertungsprogramm für die Kamerabilder, das derzeit entwickelt wird. Zunächst wird die Überwachung daher so ablaufen, dass die Aufnahmen an Monitoren im Polizeipräsidium zu sehen sind und die Beamten eine Streife losschicken, wenn sie Verdächtiges beobachten. Langfristig soll das Programm sie unterstützen. Dieses gibt Alarm, wenn es etwa Personen erkennt, die schlagen oder treten. Ab April soll die Installation der Kameras beginnen.

Videoüberwachung ist in Baden-Württemberg nur an Kriminalitätsbrennpunkten erlaubt. Geht die Zahl der Straftaten zurück, müssen die Kameras wieder vom Netz. Stadtverwaltung und Polizei bewerten ihre computergestützte „intelligente Überwachung“ als „grundrechtsschonend“ – eben weil nicht ständig Polizisten auf die Bilder schauten. Deshalb sei es das Ziel, sie auch nach einem Rückgang der Kriminalität fortzusetzen. „Das wird geprüft“, sagt Mannheims Sicherheitsdezernent Christian Specht (CDU).