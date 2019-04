Stadt gibt Auskunft

Mannheim.In einer umfangreichen Informationsvorlage zur heutigen Sitzung des Mannheimer Gemeinderats hat die Verwaltung Fragen von Stadträten zum Verkauf von zwei Grundstücken auf dem Turley-Gelände beantwortet. Die Tom Bock Gruppe hatte die Flächen vergangenes Jahr für 36 Millionen Euro abgegeben – das Sechsfache des Preises, den der Investor einst an die städtische Gesellschaft MWSP gezahlt hatte. In der Vorlage heißt es, man habe mit der Bock-Gruppe vertraglich eine Bauverpflichtung vereinbart, die auch für den Käufer gelte. Eine Klausel, die die MWSP am Weiterverkaufsgewinn beteilige, gebe es nicht. Ziel sei es gewesen, das Turley-Gelände zu entwickeln. imo

