Stadt holt sich Gelände zurück

Heppenheim.Zu den Großveranstaltungen in Heppenheim und zum begehrten Freizeitangebot für alle Altersklassen gehörten einst die Ziegenschauen des lokalen Ziegenzuchtvereins, der mit seinem Gründungsjahr 1894 der älteste seiner Art in ganz Deutschland ist. Heute erinnert nur noch ein viele Jahre altes Werbebanner an diese Zeit. Zu finden ist es auf dem bisherigen Gelände des Vereins, um das es zuletzt Auseinandersetzungen mit der Stadt gegeben hat, die das Areal 2008 mittels eines Erbpachtvertrages zur Verfügung gestellt hatte. Weil der Verein aber das Grundstück nicht so nutzt, wie es vorgesehen war, holt sich die Stadt jetzt das Gelände zurück. Für einen Teil davon soll es einen neuen Pachtvertrag geben. red

