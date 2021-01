Stadt im winterlichen Sonntagskleid

Mannheim.Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt hatte bereits am Samstagabend leichter Schneefall eingesetzt, so dass sich die Stadt ihren Bürgern im winterlichen Sonntagskleid präsentierte (unser Bild zeigt die Skulptur „Eisenspiel“ von Robert Schad in der Augustaanlage). Am Morgen herrschte fast kein Verkehr in den verschneiten Straßen, daher wurden bis Redaktionsschluss keine Glatteisunfälle im Stadtgebiet gemeldet. Die weiße Pracht erwies sich allerdings als wenig dauerhaft: Schon in den Nachmittagsstunden setzte Tauwetter ein, das sich auch durch die Nachtstunden zog. Der Winter hat auch in der neuen Woche bei Temperaturen bis zu acht Grad plus keine Chance. Nach Schneeregen und Regen am Montag und Dienstag winkt ab Mittwoch immerhin ein wenig Sonnenschein. lang

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.01.2021