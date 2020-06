Stadt macht Radfahrern Platz

Mannheim.Die Mannheimer SPD und der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) drängen darauf, in der Quadratestadt Lücken im Radwege-Netz jetzt rasch mit sogenannten Pop-up-Fahrradwegen, also provisorisch angelegten Radspuren, zu schließen. In der Mannheimer Innenstadt soll deswegen am Luisenring eine Autospur kurzfristig für den Radverkehr abgetrennt werden.

Der ADFC will Ende Juni am Kaiserring in der Nähe des Hauptbahnhofs in einer kurzfristigen Aktion „Amsterdam-Feeling“ für Mannheim demonstrieren. Vorbild sind Aktionen in Städten wie Wien oder Hamburg, die auf dem Höhepunkt der Corona-Krise auf vom Autoverkehr fast verwaisten Hauptstrecken mit einfachen Mitteln Radspuren ausgewiesen haben. In einem Antrag an den Gemeinderat machen sich die Mannheimer Sozialdemokraten dafür stark, dort, wo im Radverkehrskonzept der Stadt ohnehin ein Ausbau geplant ist, jetzt möglichst schnell Verbesserungen für Radfahrer zu erreichen. Das Mannheimer Stadtplanungsamt hat nach Angaben seines Leiters einen Pop-up-Fahrradweg am Luisenring bereits „projektiert“.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 03.06.2020