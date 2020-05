Stadt Mannheim rechnet mit 204-Millionen-Euro-Minus

Die Corona-Pandemie könnte die Stadt Mannheim nach eigenen Berechnungen allein in diesem Jahr 204,4 Millionen Euro kosten. Diese Zahl wurde am Dienstag in einer Beschlussvorlage für den Gemeinderat öffentlich mitgeteilt. Mitte Mai hatte Kämmerer Christian Specht (CDU) das voraussichtliche Minus bereits mit 175 bis 200 Millionen beziffert. Hauptursachen sind Steuermindereinnahmen (Stand jetzt rund 110 Millionen) sowie gewaltige Ausfälle, die etwa im Universitätsklinikum (50 Millionen) und im Öffentlichem Nahverkehr (18 Millionen) zu verzeichnen sind.

Oberbürgermeister Peter Kurz warb vor den Stadträten des für Juli geplanten Nachtragsetats. Dieser sei aus haushaltstechnischen Gründen auch erforderlich, wenn es bald die erhofften finanzielle Hilfen von Bund und Land gebe.

Die städtische Vorlage wurde ohne Debatte einstimmig gebilligt. Die CDU fordert allerdings, den Nachtragshaushalt dann ausführlich zu beraten. Ein Schnellverfahren sei der falsche Weg, so Fraktionschef Markus Kranz. Mannheimer Liste und FDP hätten sich frühere und umfassendere Informationen seitens der Stadt gewünscht.

