Stadt nimmt Bußgeld für Schüler zurück

Mannheim.Die Stadt Mannheim rudert bei den umstrittenen Bußgeldern gegen jugendliche Klimaaktivisten zurück. Die Bescheide für vier Teilnehmer der Bewegung „Fridays for Future“ (Freitage für die Zukunft) vom Geschwister-Scholl-Gymnasium wurden am Donnerstag wieder aufgehoben, wie die Verwaltung mitteilte.

Nach erneuter Prüfung habe die Ordnungsbehörde festgestellt, dass die Schule vorab nicht alle Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen ergriffen habe, die ihr zur Verfügung stünden – „insbesondere in diesem nicht klassischen Fall von Schulschwänzen“, so die Mitteilung der Stadt. Die Schule wies das in einer Stellungnahme des Karlsruher Regierungspräsidiums zurück: Es habe zuvor durchaus pädagogische Schritte gegeben.

Am Mittwoch hatte das zuständige Regierungspräsidium bestätigt, dass zumindest landesweit das erste Mal Bußgelder wegen der Freitagsdemonstrationen während der Unterrichtszeit verhängt worden waren. Demnach sollten vier Familien von Schülern jeweils eine Geldsumme von 88,50 Euro zahlen. Dabei geht es um das unentschuldigte Fehlen der Schüler in jeweils zwei Schulstunden. Laut Stadt befasst sich die Bußgeldstelle im Schnitt mit jährlich 300 Bußgeldverfahren wegen Schwänzens. „Aufgrund dieser Vielzahl sind auch diese Fälle zunächst routinemäßig bearbeitet worden. Hinzu kam, dass die Betroffenen nicht von ihrem Recht Gebrauch gemacht haben, sich zum Sachverhalt zu äußern“, schreibt die Stadt Mannheim. Daher sei die Besonderheit im Vergleich zum klassischen Schwänzen nicht aufgefallen.

Ministerin verteidigt Strafe

Zuvor hatte Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) die Bußgelder noch verteidigt: „Schulpflicht ist Schulpflicht“, sagte sie dem SWR. „Ziviler Ungehorsam heißt auch, Konsequenzen zu tragen.“

Mit Bannern, Plakaten und Sprechchören haben unterdessen am Donnerstagvormittag Schüler des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Solidarität für die Jugendlichen gezeigt. Laut der Mannheimer „Fridays for Future“-Gruppe versammelten sich zwischen 80 und 100 Schüler vor dem Haupteingang. (mit dpa)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.07.2019