Stadt plant mit neuen Leitschwellen

Mannheim.Die Stadt Mannheim sucht nach Möglichkeiten, die beschädigten Leitschwellen an der Marktstraße durch andere zu ersetzen. Das teilte Stadtsprecher Jan Krasko auf Anfrage dieser Zeitung mit. Von den ursprünglich montierten 31 „Mini-Pollern“ seien noch 18 übrig geblieben. Diese würden nicht mehr ersetzt werden, da keine Bestände mehr auf Lager seien.

Mit den neuen Leitschwellen – so hofft es zumindest die Verwaltung – soll auch die Anzahl an Schäden zurückgehen. Die Leitschwellen, die im September 2017 montiert wurden, waren bereits mehrfach durch Autos abgerissen worden. Abgesehen davon habe sich die Maßnahme an der Marktstraße bewährt, und die Verwaltung könne daher eine „eher positive Bilanz“ ziehen. Die Schwellen sollen den Radweg entlang der Straße sicherer machen und falsches Parken dort verhindern. mica

Dienstag, 18.09.2018