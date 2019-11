Stadt plant neues Bad

Mannheim.Die Stadt Mannheim will den Bau eines neuen großen Hallenbads in der Gartenstadt, neben dem Carl-Benz-Freibad, näher prüfen. Im Gegenzug sollen die Hallenbäder auf dem Waldhof-Ost und auf der Vogelstang geschlossen werden. Bei Letzterem gibt es im Gemeinderat Widerstand. Dennoch schloss sich der Sportausschuss einvernehmlich dem Vorhaben der Stadtverwaltung an. Geprüft werden soll nun aber auch parallel, ob sich der Badebetrieb auf der Vogelstang in reduzierter Form nicht doch aufrechterhalten lässt.

Ein von der Stadt in Auftrag gegebenes Gutachten hat mehrere Vari-anten verglichen und empfiehlt den Neubau am Carl-Benz-Bad. Die Investitionskosten wurden grob auf 22 Millionen Euro veranschlagt. Ein Finanzierungs- und ein Zeitplan liegen noch nicht vor. sma

© Mannheimer Morgen, Freitag, 08.11.2019