Stadt profitiert von Corona-Paket

Mannheim.Mannheims Kämmerer Christian Specht (CDU) schätzt, dass die Stadt durch das Konjunkturpaket um mindestens 78 Millionen Euro entlastet werde. Im Mai hatte die Stadt angegeben, dass Corona sie voraussichtlich 200 Millionen Euro kosten werde. Diese Summe ändert sich nun: Mannheim profitiert von dem Programm der Bundesregierung – und hat wieder etwas Gestaltungsspielraum.

Denn trotz der Tatsache, dass der Bund sich zum Beispiel mit einem höheren Prozentsatz an den Sozialkosten, hier Unterkunftskosten für Hartz-IV- und Sozialhilfeempfänger, beteiligt, bleibt die Stadt zuständig – und bestimmt die soziale Verwendung selbst. Der Bund redet nicht mit. Ein großer Vorteil, auch da Mannheim seinen Wohnungsmarkt selbst am besten kenne, sagte Specht.

Unterdessen werden – kaum ist das 130 Milliarden Euro schwere Konjunkturpaket zur Heilung der Corona-Wunden fertig – die Wünsche nach einem Nachschlag lauter. Trotz des Vetos von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nahm die Debatte um eine Verlängerung der Mehrwertsteuersenkung auch am Freitag kein Ende. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hält eine Verlängerung über das Jahresende hinaus für denkbar. „Man kann in der jetzigen Situation gar nichts ausschließen“, sagte er im Deutschlandfunk. Erst in den kommenden Wochen werde man wissen, welche Anreize gewirkt haben. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hält eine Verlängerung für zu teuer. „Ich kann mir nicht vorstellen, wie sich das Deutschland leisten kann“, sagte er im RTL/n-tv-„Frühstart“. Genauso hatte zuvor auch schon die Kanzlerin argumentiert.

Eltern bekommen länger Geld

Das am Mittwoch vorgelegte Maßnahmenpaket der großen Koalition sieht eine Senkung der Mehrwertsteuersätze vom 1. Juli bis Silvester vor. Der normale Satz soll in dieser Zeit nur 16 statt 19 Prozent betragen und der reduzierte Satz fünf statt sieben Prozent.

Schon der CSU-Vorsitzende Markus Söder wollte eine Verlängerung dieser Maßnahme nicht ausschließen, doch Merkel und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) senkten unisono den Daumen. Kritiker haben außerdem Zweifel, ob die Steuervorteile überhaupt beim Verbraucher ankommen. Die großen Lebensmittelhändler versicherten zumindest schon einmal, dass ihre Kunden profitieren sollen.

Während die jüngsten Beschlüsse noch von Bundestag und Bundesrat abgesegnet werden müssen, nahmen am Freitag einige Vorhaben zur Abmilderung der Corona-Folgen in der Länderkammer die letzte Hürde. So billigte der Bundesrat die verlängerte Lohnfortzahlung für berufstätige Eltern, die wegen der Betreuung ihrer Kinder in der Corona-Krise nicht arbeiten können. dpa/see

