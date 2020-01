Stadt prüft Bau einer Skatehalle

Stunts und Tricks: Blick in eine Skatehalle in Innsbruck. © BMCC

Mannheim.Die Stadt Mannheim will den Bau einer Skatehalle prüfen. Nach Informationen dieser Zeitung könnte das Gelände an der Feudenheimer Straße, auf dem sich bis vergangenen Oktober eine Esso-Tankstelle befand, dafür in Frage kommen. Wie die Kinderbeauftragte der Stadt, Birgit Schreiber, sagte, soll es noch im Januar mit dem Investor, der namentlich noch nicht genannt werden möchte, sowie der Stadtverwaltung eine Begehung vor Ort geben; bis März soll dann ein Architekt einen Entwurf erstellen, den die Stadt prüfen werde, so Schreiber weiter. Die Skater-Szene ist begeistert. „Darauf warten wir seit 30 Jahren“, sagt René Börner, Geschäftsführer des Mannheimer BMCC, ein Verein für Freestyle-Radsport.

Wie Uwe Kaliske, Fachbereichsleiter Sport und Freizeit der Stadt Mannheim, betont, haben gemeinderätliche Gremien beim Bau einer Skatehalle ein Wort mitzureden. Das frühere Tankstellengelände liegt im Bereich des Grünzugs Nordost, wobei die Bundesgartenschau 2023 Teil davon ist; das heißt, hier geht es nicht zuletzt um grundsätzliche Entwicklungsperspektiven. sba

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.01.2020