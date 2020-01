Stadt trägt Kosten selbst

Mannheim.Die Stadt Mannheim hat darauf verzichtet, die Kosten für das Entfernen unzulässig aufgehängter Kommunalwahlplakate den Verantwortlichen in Rechnung zu stellen. Klaus Eberle, Fachbereichsleiter Sicherheit und Ordnung, begründete dies auf Anfrage mit der schwierigen Rechtslage. Man wolle nicht riskieren, dass durch Gerichtsverfahren zusätzliche Kosten entstünden.

Vor der Kommunalwahl im Mai vergangenen Jahres wurden nach Eberles Angaben 2466 Plakate entfernt, die etwa verbotenerweise auf Kreuzungen oder an Verkehrszeichen hingen. Die Kosten beziffert die Stadt nun auf 29 500 Euro. Seinerzeit kündigte das Ordnungsdezernat an, dafür die Verantwortlichen – also die Gemeinderatskandidaten oder ihre Parteien – zur Kasse zu bitten. sma

