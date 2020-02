Stadt weist Kritik zurück

Mannheim.Die Stadt Mannheim hat die Kritik des Speyerer Greenpeace-Vertreters Volker Ziesling an Aufforstungen im Mannheimer Dossenwald zurückgewiesen. Ziesling hatte bei einem Vorort-Termin mit Mannheimer Umweltschützern über Neuanpflanzungen nach Kahlschlägen in stark geschädigten Kiefern-Beständen unter anderem gesagt: „Hier wurde alles falsch gemacht, was falsch gemacht werden kann.“ Mit den Anpflanzungen von mediterranen Baumarten wie der Zeder wolle man lernen, welche Arten für veränderte klimatische Bedingungen mit Hitze und Trockenheit geeignet sein könnten, erklärte ein Sprecher der Stadtverwaltung auf Nachfrage dieser Zeitung. lang

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 05.02.2020