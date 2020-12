Stadt will Begrenzung

Mannheim.Weil das vorgesehene Budget nicht ausreicht, plant die Mannheimer Stadtverwaltung eine Neukonzeption für das Frauen-Nachttaxi. Sie schlägt vor, das Angebot auf Frauen mit Wohnsitz in Mannheim sowie auf jährlich zehn ermäßigte Fahrten pro Nutzerin zu begrenzen. Eine entsprechende Beschlussvorlage für die Sitzung des Hauptausschusses des Gemeinderats an diesem Dienstag wird allerdings zunächst von der Tagesordnung genommen. Die Grünen hatten dies beantragt, weil die Vorlage ohne Einbeziehen der frauenpolitischen Sprecherinnen der Fraktionen entstanden sei. Auch SPD und CDU sehen noch Klärungsbedarf. In der Vorlage aus dem Rathaus steht nicht, wie die vorgeschlagenen Begrenzungen konkret kontrolliert werden sollen.

Das 2019 gestartete FrauenNachttaxi gewährt Mädchen und Frauen einen Rabatt in Höhe von sechs Euro auf nächtliche Fahrten, der von den Taxi-Anbietern und zum Großteil über den städtischen Haushalt finanziert wird. Trotz Corona-bedingten Einschränkungen gibt es in diesem Jahr so viele Nutzerinnen, dass das ursprünglich vorgesehene Budget von 175 000 Euro fast verdoppelt werden muss. imo

