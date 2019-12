Stadtmeisterschaft an fünf Tagen

Bensheim.Am zweiten Weihnachtsfeiertag fällt wieder der Startschuss für die Bensheimer Hallenfußball-Stadtmeisterschaften. Ausrichter ist der SV Schwanheim in der Halle der Geschwister-Scholl-Schule.

Gleich am Auftakttag (Donnerstag, 26. 12.) ermitteln die A-Junioren von 13.00 bis 17.45 Uhr in einer Runde „Jeder gegen Jeden“ den Titelträger. Am Abend treten die Senioren und die Alten Herren mit den ersten Gruppenspielen in Aktion. Die weiteren Vorrundenspiele finden dann am Freitag und am Samstag statt. Am Sonntag geht es in den Halbfinals um den Einzug in die Endspiele, die dann am Montag (30.) auf dem Programm stehen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 24.12.2019