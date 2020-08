Stahlwände sollen Schwerlastverkehr ausbremsen

Muss saniert werden: die BBC-Brücke im Mannheimer Osten. © Christoph Blüthner

Mannheim.Mit Stahlelementen will die Stadt Mannheim dafür sorgen, dass keine großen Lkw, Busse und Transporter mehr über die marode BBC-Brücke an der B 38 im Mannheimer Stadtteil Käfertal rollen. Trotz großräumiger Umleitungsbeschilderung und zahlreicher Polizeikontrollen in den vergangen Monaten fuhren immer wieder Lastkraftwagen über das sanierungsbedürftige Bauwerk – zehn pro Stunde, in der Summe sogar bis zu 100 am Tag, wie sich aus Zählungen ergab.

Damit soll nun Schluss sein. Die Kommune verengt mit Stahlleitwänden die Fahrbahnen auf 2,10 Meter Breite, so dass Transporter über 3,5 Tonnen nicht mehr durchfahren können. Ab September werden die Hindernisse aufgebaut. Zudem laufen unterhalb des Tragwerks über die Riedbahn zusätzliche, vorbereitende Betonsanierungsarbeiten mit entsprechenden Einschränkungen auf der Zielstraße.

2019 hatten sich bei Materialuntersuchungen Schäden an der aus den 1950er Jahren stammenden Konstruktion gezeigt. Die Gewichtsbelastung des Querträgers musste sofort reduziert werden. Insgesamt nutzen stadteinwärts um die 23 000 und stadtauswärts rund 24 500 Fahrzeuge am Tag diesen zentralen Verkehrsweg im Mannheimer Osten. Die Sanierung der Brücke soll im August 2024 beginnen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 07.08.2020