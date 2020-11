Standort für Impfzentrum gefunden

Bergstraße.Nach Informationen dieser Zeitung ist der Kreis Bergstraße bei der Suche nach einem Standort für das künftige Impfzentrum fündig geworden. Die Pressestelle des Landratsamtes bestätigte am Freitag zwar grundsätzlich den Sachverhalt, wollte aber noch keine genaueren Angaben machen. Zunächst müssten von der Rechtsabteilung noch die notwendigen Verträge überprüft werden; danach werde man den konkreten Standort publik machen.

Auch die Frage, ob es sich um eine kreiseigene oder um eine angemietete Immobilie handelt, wurde nicht beantwortet. Dies ist insofern nicht unwichtig, als der Kreis bei einer Anmietung die Kosten vom Land erstattet bekommt, diese aber bei Nutzung einer eigenen Immobilie selbst tragen muss.

Im Kreis Bergstraße wurden gestern 57 Neuinfektionen bekannt. Die Fälle wurden unter anderem aus Bensheim (3), Heppenheim (5), Lorsch und Zwingenberg (2) gemeldet. In Hirschhorn gab es ein weiteres Todesopfer, es ist das 35. im Kreisgebiet. Wie aus der Mitteilung aus dem Landratsamt weiter hervorgeht, gab es 282 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, was einer Quote von 104,26 Infektionen pro 100 000 Einwohnern (Inzidenz) entspricht. hol/tm

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 28.11.2020