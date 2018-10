Standort in Mannheim vom Tisch

Heidelberg/Mannheim.Das baden-württembergische Innenministerium hat einen neuen Standort für sein Flüchtlingsankunftszentrum im Heidelberger Patrick Henry Village (PHV) gefunden. Die Einrichtung soll auf ein städtisches Grundstück an der A 5 am Heidelberger Kreuz ziehen. Das teilte das Ministerium gestern mit und bestätigte damit Medienberichte.

Die Fläche in der Gemarkung „Wolfsgärten“ sei „der beste Alternativstandort“. Das habe die Suche ergeben. Das Grundstück sei „verkehrsgünstig gelegen“ und „bislang nicht Gegenstand städtebaulicher Überlegungen“. Das Land will nun mit der Stadt Heidelberg über die Nutzung verhandeln.

Einen konkreten Zeitplan für den Umzug des Ankunftszentrums konnte das Ministerium auf Nachfrage nicht machen. Ein Sprecher betonte, dass dieser Standort dann „länger“ genutzt werde. „Es soll keine Einrichtung sein, die in drei Jahren wieder aufgelöst wird.“ Das Land will auf dem unbebauten Grundstück Gebäude errichten. „In welcher Form, das muss noch geklärt werden“, so der Sprecher.

Das Ankunftszentrum ist die erste Anlaufstelle für Flüchtlinge, die nach Baden-Württemberg kommen. Hier werden die Schutzsuchenden registriert, und hier stellen sie ihren Asylantrag. Im PHV plant Heidelberg allerdings einen neuen Stadtteil – deshalb hatte die Kommunalpolitik zuletzt massiv die Verlegung gefordert. Als Alternativen hatte das Ministerium auch die Mannheimer Kasernen Coleman und Spinelli sowie Tompkins in Schwetzingen geprüft. Diese Optionen sind jetzt aber vom Tisch.

„Ich halte den Standort nicht für ideal, aber für machbar“, sagte Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner. Am Montag will das Land in Heidelberg Vertretern der betroffenen Städte Details vorstellen. In Mannheim zeigten sich Verwaltungsspitze und Gemeinderatsmitglieder froh, dass es in ihrer Stadt kein Ankunftszentrum geben wird. Sie befürchten aber, dass Mannheim als Kommune künftig mehr Flüchtlinge betreuen muss.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.10.2018