Heilbronn/Mannheim.Viele Schattenplätze, ein großes Angebot an Spiel- und Bewegungsflächen – diese Ziele nennt der Mannheimer Bundesgartenschau-Geschäftsführer Michael Schnellbach für das Blumenfest in vier Jahren in Mannheim. Diese Erkenntnisse bringt er vom Besuch der laufenden Bundesgartenschau (Buga) in Heilbronn mit, bei deren Eröffnung er vorigen Mittwoch Gast war. Die Gestaltung der circa 40 Hektar großen Fläche kommentierte er auf Anfrage dieser Zeitung mit den Worten: „Stark, was da entstanden ist.“ Für besonders gelungen erachtet Schnellbach die Kombination aus Städtebau, Wasser und Freiflächen. Außerdem lobte er den Schwerpunkt auf Angeboten für Kinder und junge Erwachsene. Die Eintrittspreise seien an eine jüngere Besuchergruppe angepasst. Sein einziger Kritikpunkt: Es habe auf dem Gelände zu wenige Schattenplätze gegeben.

Obwohl die Buga in Mannheim grundsätzlich für gut befunden wurde, war es 2013 zu heftigen Protesten gekommen, als neben dem Spinelli-Areal zusätzlich die Feudenheimer Au eingeplant wurde. Ein Bürgerentscheid fiel mit 50,3 Prozent knapp für die Buga aus.

In Heilbronn hatten am Mittwoch mehr als 10 000 Besucher an der Eröffnung teilgenommen. „Die Besucherzahlen laufen weiter gut“, so die Pressesprecherin der Buga Heilbronn, Suse Bucher-Pinell. Durch das sonnige Wetter sei am Osterwochenende ebenfalls mit viel Zulauf zu rechnen. Auf dem Programm steht am Sonntag unter anderem eine Wassershow.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.04.2019