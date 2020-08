Starker Andrang auf Bürgerdienst

Wartende vor dem Bürgerdienst in Neuhermsheim. Stephen Wolf (wol)

Mannheim.Im Mannheimer Vorort Neuhermsheim häufen sich Beschwerden über lange Schlangen vor dem Bürgerdienst. Die Stadt hat hier eine zentrale Servicestelle für Kraftfahrzeug-Angelegenheiten eingerichtet, etwa zur An- und Abmeldung. Dafür ist keine vorherige Terminverabredung mehr erforderlich. Das führte in der vergangenen Wochen zu langen Schlangen. Anwohner klagten über Lärmbelästigungen, verstopfte Wege und Park-Chaos, zudem sollen viele Wartende weder den Mindestabstand noch die Maskenpflicht eingehalten haben. Mittlerweile wurde ein Sicherheitsdienst eingeschaltet, der die Einhaltung der Regeln überwachen soll. Bei der Stadt setzt man darauf, dass die für den 10. August geplante Öffnung weiterer Vorort-Bürgerdienste Entlastung bringt. Mit dem Verzicht auf Terminvereinbarungen in Neuhermsheim habe man Kraftfahrzeughaltern entgegenkommen wollen, so ein Sprecher. „Dass dieses attraktive Angebot genutzt wird und sich teilweise Warteschlangen bilden, war zu erwarten.“ sma/wol

© Mannheimer Morgen, Montag, 03.08.2020